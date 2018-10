Bottegai e maestri

Arriva la finanziaria, divampano le polemiche. Salgono i mugugni contro il condono travestito da “pace fiscale” e torna il solito refrain dei “padroni” evasori. Solo che il politicamente corretto vieta di usare il termine “padroni” (come serva, cieco, spazzino…). Non si può neanche dire “lavoratori autonomi” perché sono due termini sequestrati dal lessico rosso. Se dici “lavoratori” devi sempre intendere i salariati, e se dici “autonomi” devi solo riferirti alla milizia rossa dei centri sociali.

L’espressione rimasta per indicare gli evasori, quindi, è “Partite Iva”, che fa capire bene chi sono, secondo qualcuno: i bottegai che non fanno gli scontrini, quei professionisti e artigiani che si fan pagare in nero, insomma, quelli che si sono messi in proprio solo per rubare i soldi ai lavoratori (intesi come salariati, cioè gli unici che lavorano e pagano le tasse).

Invece in Italia esistono solo due grandi categorie. Chi a fine mese ha i soldi (pochi o tanti) garantiti, e chi no. Le Partite Iva fanno parte del no. Precari a vita. Esposti a tutto, senza garanzie, ammortizzatori sociali, certezze nel domani. Se un titolare di bar dichiara al fisco meno dei maestri elementari, è per legittima difesa. Il maestro non paga tasse: gliele paga lo Stato, levandosele da una tasca per infilarsele nell’altra. Idraulici e bottegai le pagano.

Poche, magari, ma le tolgono realmente dalle loro tasche per darle allo Stato, perché ci paghi il maestro. Se tutte le partite Iva chiudessero e si mettessero in fila per il reddito di cittadinanza, lo Stato fallirebbe. Anzi, no: lo salverebbero le “risorse nere” in arrivo dal terzo mondo. Sicur ‘me l’or.

