Botti, un arresto a Torino: sequestrati 4mila petardi pericolosi

Doppio blitz dei carabinieri in via Cavagnolo e in corso Giulio Cesare

Una persona arrestata, un’altra deferita e oltre 4mila petardi sequestrati: è il bilancio della campagna di prevenzione messa in atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino a cavallo della notte di Capodanno.

I militari, a seguito di mirati servizi d’indagine, hanno scoperto in uno scantinato di via Cavagnolo un deposito di oltre 250 chili di fuochi artigianali dal potenziale micidiale. Tra essi 320 famigerate “cipolle”. Il proprietario dell’immobile, un pregiudicato italiano, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di possesso illegale di ordigni esplosivi.

È in corso Giulio Cesare che un altro italiano, noto alle forze dell’ordine, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, aveva esposto per la vendita oltre 3700 artifizi privi della certificazione CE. L’uomo è stato deferito a piede libero per il commercio abusivo di materiale esplodente e l’intera merce, per un peso complessivo di oltre 150 chili, è stata sequestrata.