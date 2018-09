Bottiglie del supermarket spacciate per Bordeaux di alta qualità: due arresti per truffa

E’ conosciuta come la “truffa del vino francese” attraverso la quale si spacciano mediocri bottiglie da supermercato per rari vini Bordeaux d’alta qualità. Una truffa che ha mietuto vittime un po’ in tutta Italia e che da ieri è “sbarcata” anche nel capoluogo piemontese dove due uomini, un 36enne di Chieri e un 58enne di San Mauro, sono finiti in manette.

IL MECCANISMO DELLA TRUFFA

Il meccanismo è di quelli semplici. Ed in questo caso ha visto il coinvolgimento di una misteriosa centralinista sulle cui tracce si sono messi i carabinieri della compagnia San Carlo di Torino. Gli stessi che, travestiti da camerieri, hanno incastrato la coppia di balordi.

LA MISTERIOSA CENTRALINISTA

La misteriosa donna ha infatti contattato alcuni ristoratori torinesi al telefono dicendo loro: “Buonasera, vorrei prenotare un tavolo ma vorrei bere del buon vino Bordeaux, per cui dovreste ritirare una dozzina di bottiglie dal mio fornitore di fiducia. Vi do i miei riferimenti, poi sistemiamo tutto al termine della cena”.

CACCIA ALLA DONNA MISTERIOSA

Una delle “vittime”, il titolare del ristorante Solferino di Torino, insospettito dalla strana richiesta, ha immediatamente avvisato i carabinieri i quali, una volta sul posto, hanno fatto scattare la trappola. Due militari si sono infatti travestiti da camerieri, e una volta che i due presunti fornitori di Bordeaux si sono presentati al ristorante per consegnare le bottiglie (12 in tutto pagate 700 euro), sono scattate le manette.

BOTTIGLIE ACQUISTATE AL SUPERMARKET

Il vino, secondo quanto verificato dalle forze dell’ordine, era sì Bordeaux ma di bassa qualità, ed era stato acquistato al supermercato Auchan con tanto di scontrino fiscale (54 euro) trovato nell’auto della coppia di truffatori, a conferma del raggiro messo in atto. Ora i carabinieri della compagnia San Carlo stanno cercando il terzo complice, la misteriosa donna che ha effettuato le telefonate.