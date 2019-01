Sembra impossibile che una “normale” attività che si occupa di serramenti si possa chiamare boutique. E, invece, è proprio così. Visitando l’ampio esercizio di via Madama Cristina 76/b ci si rende conto di non entrare in un semplice esercizio commerciale ma in un luogo dove la qualità, la classe, l’importanza del prodotto lo rendono una vera e propria Boutique del Serramento.

Un nome voluto dal titolare Luca Nobili fortemente motivato a fare del suo meglio in un settore in cui già primeggia in quanto a livello dei materiali usati e per quanto riguarda risultato finale. È qui che nascono porte, finestre e quant’altro con la garanzia della sicurezza, dell’estetica, del comfort. Perché la casa è luogo in cui viviamo e nulla deve essere sottovalutato.

«Io punto principalmente su un discorso di qualità attraverso prodotti rigorosamente made in Italy e anni di esperienza -spiega Nobili – rispetto a molti nostri altri competitor noi non pensiamo solo a fare risparmiare sul prezzo, magari usando materiali scadenti. Ho fatto corsi di posa ad alta efficienza energetica per serramenti, accogliamo i clienti valutando le loro necessità e supportandoli nella scelta del prodotto migliore per loro».

Quando si dice fare la differenza. La Boutique del Serramento è nata con l’obbiettivo di voler mantenere sul mercato un prodotto all’avanguardia in termini di risparmio energetico, qualità, durata negli anni e design curato nei minimi particolari; un prodotto decisamente competitivo ed unico nel suo genere. Oltre al Pvc, il materiale usato è il legno pregiato certificato PEFC «un vero tesoro che ci aiuta a realizzare porte e serramenti inimitabili. Da anni ci serviamo della nostra azienda partner, la Qr Legno della provincia di Bergamo, una regina del settore. Noi amiamo il legno e puntiamo sul legno, perché solo con questa materia si possono ottenere risultati eccellenti». Alla Boutique del Serramento si trovano anche supplementi di arredo, tende, zanzariere e molto altro. Il cliente, infine, viene seguito, in caso di problemi, per dieci anni.

Boutique del Serramento: via Madama Cristina 76

Telefono: 347.007 7051

Orario: lunedì, 15-19,30; sabato 10-19; gli altri giorni 10-19,30.