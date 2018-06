Boutique Moda – Sempre eleganti e fresche con le proposte più trendy

Classico, elegante e sportivo vanno a braccetto da Boutique Moda in corso Roma 3 a Moncalieri, storico negozio che dal 1971 veste le donne sempre con grande attenzione al gusto e alla qualità, ma con un occhio di riguardo per il prezzo. Sono moltissime infatti le proposte di abiti informali e per il tempo libero, sempre all’insegna dello stile e della trama raffinata, anche se da indossare tutti i giorni. Collezioni di marchi importanti come Blumode e Lana Caprina, all’insegna della massima vestibilità e del colore, con taglie che arrivano fino alla 48 nel primo caso e alla 50 nel secondo. Ma in questo periodo che avvicina al boom dell’estate Boutique Moda è anche mare, con un bella proposta di caftani. E poi c’è tutta la parte di assortimento dedicata agli eventi importanti:

«In mezzo alle nostre collezioni – racconta Elena Perotti – ci sono molti abiti da cerimonia interessanti, anche perché in seguito possono essere sfruttati in molte altre occasioni. Parlo di marchi prestigiosi come Roberta Puccini, Corte dei Gonzaga, LuckyLu, Mirella Matteini e Mia Rubini».

Vestiti che vanno dalla 42 alla 52, con possibilità di abbinarli alle pochette.

E da Boutique Moda, che apre lunedì (15.30-19.30) e dal martedì al sabato con orario 9.30-12.30, 15.30-19.30, sono già cominciati i saldi.

Contatti: 011.6403577.