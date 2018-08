BraBerry – Qualità su misura nel regno del reggiseno

Nel suo campo la signora Anna è un’innovatrice, perché in via Principe Amedeo 27 ha aperto BraBerry, boutique di lingerie che offre anche consulenza diretta alle sue clienti. Tutto è nato da un’esigenza personale, perché per lei è sempre stato difficile trovare la taglia e la misura del reggiseno perfettamente conformato, ma l’ha fatto diventare anche un mestiere frequentando un’accademia del settore e specializzandosi.

«Quasi la totalità delle donne – spiega – indossa un reggiseno sbagliato ma non lo sa, anche se i danni che può provocare, per esempio alla schiena e al seno, sono notevoli».

Così da BraBerry si entra per acquistare lingerie e per ricevere il parere di un’esperta del campo: come le antiche bustaie, Anna prende le misure necessarie e fa provare svariati modelli, arrivando poi alla scelta di quello più corretto tra oltre 200 taglie e diversi marchi, selezionati grazie ad un’accurata ricerca sul mercato. Ci sono modelli classici e per chi fa sport, ma anche per chi allatta e per chi ha subito interventi al seno.

L’appuntamento da BraBerry non è obbligatorio ma raccomandato, per avere il tempo corretto da dedicare alla scelta.

Il negozio apre da martedì a sabato con orario 10.30-14, 15.30-19 (lunedì solo su appuntamento).

Contatti: 011.8128177