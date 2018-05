Bray sui mancati pagamenti ai fornitori: “Alla fine del Salone risponderemo alle vostre domande”

Ieri le aziende avevano chiesto risposte, oggi le parole del presidente in occasione dell'inaugurazione della rassegna: "Farò di tutto per seguire un percorso che mette in certezza il Salone e il suo futuro"

Nel corso dell’inaugurazione della 31a edizione del Salone del Libro di Torino, il presidente della cabina di regia Massimo Bray ha voluto mandare un messaggio ai fornitori che, ieri, hanno alzato la voce lamentando i mancati pagamenti dal 2014.

“Ieri pomeriggio – ha detto Bray – abbiamo ricevuto una mail di un gruppo di fornitori che chiedono di avere risposte sul momento di transizione del Salone. Lo sottolineo oggi come segno di rispetto verso di voi e i lavoratori e lo sforzo che avete fatto per permetterci di essere oggi qui. Alla fine del Salone del Libro risponderemo alle vostre giuste domande. Per questo non avendo ruoli formali farò di tutto per seguire un percorso che mette in certezza il Salone e il suo futuro”.