Quasi mezzo milione di follower impazzisce per i suoi scatti "bollenti" in bikini

Bri Teresi è una top model californiana. Sui social è gettonatissima. In particolare su Instagram (ma si difende bene anche sui Facebook) dove questa autentica “bomba sexy” made in Usa (vive a Los Angeles), è diventata una vera e propria icona. Pensate: sul suo profilo ci sono quasi mezzo milione di followers, che impazziscono per ogni suo scatto. In particolare quelli che la mostrano in bikini dove la bella influencer(che sovente ama farsi immortalare accanto alla sorella Kate, anche lei bellissima) può fare sfoggio di forme ai limiti dell’incredibili, da vera e propria femme fatale!!