Briancon, cento persone al presidio in favore dei quattro torinesi a processo

Presidio sotto la sede della gendarmerie di Briancon, in Francia, da parte da un centinaio di persone che manifestano in segno di solidarietà con quattro attivisti della rete pro migranti Chez Jesus, a cui è stato indirizzato un avviso a comparire in seguito alla manifestazione dello scorso 22 aprile a Montegenevre, per la quale andranno a processo il prossimo 8 novembre.

Il corteo aveva avuto origine in territorio italiano e si era poi concluso oltre confine, in Francia, proprio nella zona di Briancon. I quattro attivisti sono sospettati di aver aiutato una trentina di migranti a forzare i controlli e a entrare in territorio transalpino.

La manifestazione era stata segnata da alcuni momenti di tensione con le forze di polizia francesi, che avevano portato all’arresto di tre antagonisti e di un anarchico torinesi e di due antagonisti svizzeri.