Brooke Lily Brazelton, la Barbie all natural strega il web

La conturbante modella made in Usa spopola su Instagram grazie alle sue foto mozzafiato; ma non solo

Ci tiene a far sapere di essere rigorosamente “all natural”, immune da ritocchini, punturine e interventi vari. E di essere un tipo che ama la vita, in tutte le sue sfaccettature. Brooke Lily Brazelton non è semplicemente una “Barbie”, una bambola bionda.

Certo, sul suo profilo Instagram non si fa scrupolo di postare quotidianamente foto bollenti, in cui si mostra orgogliosamente in tutto il rigoglioso splendore del suo fisico davvero vicino alla perfezione. Ma oltre alla sua conturbante bellezza, c’è dell’altro.

Del resto, non si diventa una star del web per caso o semplicemente grazie a qualche foto in bikini o in perizoma. Brooke Lily Brazelton ha un cervello, delle idee e – soprattutto – una voglia matta di continuare a cavalcare l’onda.