Brooke Swallow, la sirena nella Rete

Specializzata in costumi da bagno, la modella statunitense spopola sui social

Ad ammirarla durante le sue frequenti passeggiate sulle spiagge e in riva al mare, in costumini sempre meno voluminosi, si potrebbe scambiarla davvero per una bellissima e ammaliante sirena. Una sirena finita nella Rete, visto che coi suoi scatti il numero di follower del suo profilo Instagram lievita giorno dopo giorno.

Brooke Swallow è una modella statunitense di appena 22 anni che vanta già un’ottima reputazione nel settore dello swimwear. I suoi book fotografici sono molto richiesti e spesso la bella indossatrice ne offre un saggio sui suoi account, per la felicità dei fan.

La perfezione e la sensualità del suo corpo traspaiono evidenti dalle immagini che, a cadenza quasi quotidiana, la giovane modella dispensa con generosità. Tra le altre cose, pare proprio che Brooke abbia espresso l’intenzione di trovare presto un fidanzato: chi è interessato, si faccia avanti.