Brooklyn Kelly, le curve da urlo della sexy bagnina

È ormai una modella affermata e conosciuta, molto richiesta dalle aziende specializzate nei prodotti per l’abbigliamento sportivo, i costumi da bagno e le attrezzature per il nuoto. Eppure, Brooklyn Kelly ha iniziato facendo la bagnina.

Non come Pamela Anderson e le altre dive della mitica Baywatch, la serie tv cult negli anni 90. Brooklyn una guardaspiaggia lo era sul serio e ancora oggi, appena può, corre a rilassarsi in spiaggia tra una bracciata e l’altra.

Ovviamente non lo fa più per lavoro, ma per diletto. E non più limitandosi alle spiagge californiane, ma in giro per il mondo da un paradiso all’altro. Documentando tutto su Instagram, per la gioia dei sempre più numerosi fan.