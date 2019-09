Brosso, parapendista resta incastrato tra gli alberi: salvato dal soccorso alpino

Brutta avventura per un 50enne svizzero: se l'è cavata con un grosso spavento e nessun danno

Ha perso il controllo della vela in fase di decollo ed è precipitato verso il basso, andando a schiantarsi in un bosco e rimanendo bloccato con la sua attrezzatura tra i rami di un albero. Brutta avventura questo pomeriggio per un parapendista.

L’uomo, un 50enne originario della Svizzera, è stato salvato dal personale del soccorso alpino sul monte Cavallaria nel territorio del comune di Brosso, in Valchiusella. I tecnici sono riusciti a individuarlo e a liberarlo.

Il parapendista è stato calato giù dall’albero con una speciale attrezzatura e ha potuto fare ritorno alla base senza conseguenze di rilievo, a parte un grosso spavento. Successivamente i tecnici hanno recuperato anche la vela, rimasta impigliata tra i rami.