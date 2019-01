Brucia il fienile della cascina Serpera, il fumo sovrasta la tangenziale

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto: ancora sconosciute le cause del rogo che, per fortuna, al di là dei danni, non ha provocato feriti

E' accaduto a Collegno, in via Nazioni Unite

Grosso incendio, questa mattina, in via Nazione Unite, cuore della zona industriale di Collegno. A prendere fuoco il fienile dell’azienda agricola Serpera. Dalle fiamme si è sprigionata una grossa colonna di fumo che si estesa fino a sovrastare la vicina tangenziale dove però, non ha creato alcun problema.

NON CI SONO STATI FERITI

Ancora sconosciute le cause del rogo che, per fortuna, al di là dei danni, non ha provocato feriti né intossicati. Sul posto, per l’opera di spegnimento, sono giunti i vigili del fuoco. Con loro si sono dati da fare anche alcuni conoscenti dei titolari della cascina, che li hanno aiutati a mettere in sicurezza i macchinari.

INDAGANO I CARABINIERI

Tocca ora ai carabinieri del comando stazione di Collegno fare piena luce sull’accaduto. In via Nazioni Uniti, per il servizio di viabilità, è intervenuta anche una pattuglia della locale polizia municipale.