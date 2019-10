Brucia la Cavallerizza Reale, Appendino: “Vederla tra le fiamme fa male” [FOTO E VIDEO]

“Dobbiamo ringraziare l’impegno dei vigili del fuoco che hanno domato un incendio che avrebbe potuto provocare molti più danni”. Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, giunta questa mattina in via Rossini, per un sopralluogo nell’area della Cavallerizza Reale, dopo l’incendio che questa mattina ha distrutto le ex stalle dello storico complesso dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco.

VEDERLA TRA LE FIAMME FA MALE

“Abbiamo fatto un sopralluogo anche presso l’Auditorium Rai e l’Archivio che, fortunatamente, non stati intaccati dall’incen dio. Ma ciò che più conta, e questa è per me la vera notizia, è che il rogo sia stato domato e l’impatto ridotto” ha proseguito la prima cittadina la quale ha poi ammesso che “fa male vedere un edificio storico tra le fiamme“. “Ora, però, è presto per fare altre valutazioni. Ci saranno accertamenti sulle cause. Saranno verificate eventuale responsabilità. E’ evidente che la Cavallerizza così non può stare“.

IL PROGETTO PER IL RILANCIO

“Per il rilancio della Cavallerizza, come Città, ci eravamo dati delle tempistiche. L’obiettivo era quello di chiudere il 31 ottobre lo studio, di cui si sta occupando l’assessore Iaria, per dare una vocazione a tutte le aree del complesso storico e manterremo i tempi” ha poi aggiunto la sindaca.

DOSSIER PRIORITARIO

Dal punto di visto politico, ha concluso l’inquilina di Palazzo Civico “si procede su questo percorso. Il tema oggi non è l’occupazione. Ho chiesto all’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria, di lavorare su questo dossier, che è prioritario. Stiamo lavorando anche per evitare episodi come quello di questa mattina”.