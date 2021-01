Brucia “La Tripa ‘d Muncalè”: distrutta l’azienda simbolo

L’allarme è scattato pochi minuti prima della 22, quando un’enorme colonna di fumo si è alzata da un capannone della zona industriale di via Alba, ben visibile da tutta Moncalieri e non solo. Nel giro di pochi minuti, la notizia si è diffusa in tutta la città, grazie anche al tam tam dei social network: «Brucia La tripa ‘d Muncalè».

Al momento di andare in stampa, le operazioni di spegnimento dell’incendio erano ancora in corso e quindi era ancora presto per sapere cosa ha causato il disastro. Quello che è certo è che le fiamme, altissime, hanno ben presto avvolto tutto il capannone, quindi è già possibile intuire che i danni a una delle aziende simbolo di Moncalieri saranno ingenti. Per fortuna, però, non si sono registrate vittime e neanche feriti. Sul posto si sono precipitate numerose squadre dei vigili del fuoco per cercare di limitare il disastro. Ad assistere alle operazioni di soccorso anche il sindaco, Paolo Montagna, accorso per sincerarsi di persona di quanto stava avvenendo. E ovviamente anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri, a cui spetteranno le indagini per stabilire le cause dell’incendio ed eventuali responsabilità.

La tripa ‘d Muncalè è la storica azienda produttrice del “Salame di Trippa” prodotto unico nel suo genere realizzato solo a Moncalieri. Fondata dalla famiglia Casto, la macelleria è cresciuta negli anni fino a diventare un’azienda di primaria importanza, leader in Italia e in Europa e prima per volumi di prodotto trasformato e unica a effettuare tutte le fasi di lavorazione e trasformazione della trippa. Un nome storico per il tessuto economico e la tradizione di Moncalieri: l’azienda è legata a doppio filo la con la Fiera della Trippa di Moncalieri che si svolge ogni anno a fine ottobre.