Brucia lo sportello del postamat: acciuffato dai carabinieri [VIDEO]

E' succeso la scorsa notte in via Negarville a Torino

Versa liquido infiammabile sullo sportello del postamat, appicca il fuoco e se la dà a gambe. Fortunatamente il suo gesto non passa inosservato e per lui scattano le manette. E’ successo a Torino, la scorsa notte, in via Negarville (quartiere Mirafiori).

NIGERIANO IN MANETTE

L’uomo, un nigeriano di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Le fiamme – che per fortuna non hanno provocato danni a cose o a persone – sono state domate dai vigili del fuoco. Al 40enne sono stati sequestrati 2 accendini utilizzati per commettere il reato.

(video: Lina Rivetti – Facebook – “Sei di Mirafiori Sud…”)