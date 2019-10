Incendio alla Cavallerizza Reale, brucia il tesoro dell’Unesco [FOTO E VIDEO]

Le fiamme hanno coinvolto le ex stalle, chiamate "Le Pagliere", dove ci sono i magazzini e da lì hanno raggiunto il tetto. Non ci sono feriti o intossicati

Rovinoso incendio, questa mattina, alla Cavallerizza Reale di Torino, antico complesso posto a non molta distanza dalla Reggia, in via Rossini, dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco.

SEI SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Secondo le prime ricostruzioni il rogo è divampato poco prima delle 7,30 del mattino nelle ex stalle, le cosiddette “Pagliere“, dove ci sono i magazzini e dove viene accatastato il materiale di risulta. Da lì si sono poi estese fino al sovrastante tetto.

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco nello sforzo di domare le fiamme e poi per evitare che il rogo potesse propagarsi fino ai tetti delle strutture vicine. Alla fine l’incendio è stato spento dopo poco più di due ore di duro lavoro.

EVACUATI COLLEGIO UNIVERSITARIO E AUDITORIUM RAI

Con i pompieri, si sono mossi anche i mezzi del 118. Tuttavia, fortunatamente, non si sono segnalati feriti o intossicati anche se, in via precauzionale, sono stati evacuati il vicino collegio universitario e l’auditorium della Rai. Ancora sconosciute, al momento, le cause del rogo.

LA COLONNA DI FUMO NERO

In via Rossini, dove sono giunti il sindaco Chiara Appendino ed il prefetto Claudio Palomba, hanno operato anche alcune pattuglie di carabinieri. Dalle fiamme si è sprigionata una grossa nuvola di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza.

AREA OCCUPATA DAI CENTRI SOCIALI

La Cavallerizza Reale è da tempo abbandonata e alcuni suoi spazi sono stati occupati dagli esponenti dei collettivi. Quando è scattato l’incendio, intorno alle 7,20, c’era già gente nei laboratori e probabilmente qualcuno ha anche trascorso la notte lì.

IL PRECEDENTE DEL 2014

Non è comunque la prima volta che nello storico complesso architettonico torinese si verifica un episodio del genere. Già nel 2014, infatti, la Cavallerizza fu sconvolta da un incendio. In quel caso il rogo fu doloso e i danni furono ingenti.