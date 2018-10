Bruciano i rifiuti al campo nomadi: «E’ il terzo incendio in otto giorni»

Una nube nera come la pece che si alza al cielo. Un odore terrificante, con le auto di passaggio in via Germagnano costrette a procedere a passo d’uomo a causa del fumo. Sono appena le 10 e in via Germagnano è in corso un incendio ai danni dei rifiuti che si trovano proprio davanti all’ingresso del campo regolare.

Si tratta del terzo rogo in appena otto giorni. Le fiamme bruciano tutta l’immondizia e le masserizie accumulate vicino ai bidoni, mentre qualcuno da Enpa alza la cornetta e chiama i vigili del fuoco chiedendo un pronto intervento. Sul posto, in men che non si dica, arrivano anche polizia e carabinieri. La situazione tornerà alla calma solo verso alle 11, dopo un blitz dei pompieri.

«Da quando le forze dell’ordine, a esclusione dei militari, non presidiano più L’area questi sono i pericolosi risultati» denunciano da Enpa.

