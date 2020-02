Bruciata di nuovo la colonia felina: secondo incendio in una settimana

A qualcuno non piacciono i gatti del “villaggio felino” di Rivoli, presente lungo la ciclabile Rivoli-Rivalta, parallela a via Rivalta. A dirlo sono i due incendi dolosi, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

La “casa dei mici senza padrone” è stata nuovamente oggetto delle attenzioni di uno o più piromani che sicuramente non hanno a cuore gli animali, in particolar modo i gatti. Prima l’atto doloso avvenuto nella notte fra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, che ha distrutto le cucce e le strutture create per rendere confortevole il villaggio per i gatti che ne fanno parte. Ovvero sette stanziali e altri quattro che si fanno vedere di tanto in tanto, come precisa Anna Valmen Bolognesi, la referente della colonia felina che viene gestita da volontarie e collaboratrici: ogni giorno, infatti, a rotazione, si recano lungo la pista per portare pappe, crocchette e acqua ai felini.

Dopo il primo incendio, la Bolognesi aveva ricevuto da tanti cittadini numerose cucce e altri accessori utili per il “villaggio”. Tanti cittadini dal grande cuore che avevano subito detto “sì” all’appello che la referente aveva lanciato tramite i social, pubblicando anche le foto dell’incendio e di quello che era rimasto lungo la ciclabile. Poi, sabato sera, il secondo episodio: un altro incendio che ha bruciato le cucce e i ripari di quei mici senza casa che non possedevano altro, l’unico loro rifugio dal freddo dell’inverno e l’unico segno tangibile di affetto dal genere umano. «Adesso abbiamo portato via tutto quello che siamo riusciti a salvare – spiega Bolognesi – Questa situazione non è per nulla piacevole. Spero che le forze dell’ordine riescano a individuare i responsabili di questi incendi. Per fortuna nessun gatto ha perso la vita o è rimasto ferito. Ma non si può andare avanti così».

Nel frattempo, il sindaco Andrea Tragaioli ha già in mente un piano per il futuro: «Mi spiace per quanto successo. Ora dobbiamo trovare una soluzione per questa colonia felina, spostandola in una zona più sicura rispetto a questa. Al momento, infatti, quella di via Rivalta non è regolamentata. Ma noi abbiamo davvero a cuore il benessere animale e una soluzione verrà adottata in tempi celeri. Telecamere? La zona della ciclabile e di via Rivalta è una zona sensibile, visto che è periferica ed è un punto d’accesso e di uscita da Rivoli. Sicuramente interverremo con l’installazione di sistemi di videosorveglianza».