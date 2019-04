Bruere, abbandona furgone con 27 migranti e scappa [VIDEO]

Abbandonati in autostrada, al casello, da un uomo che si è dileguato nel nulla, come documentato dalle telecamere. Poco dopo le 2 di questa notte una pattuglia della polizia stradale è stata avvertita da un automobilista della presenza di un furgone in sosta in una delle piste della barriera autostradale di Bruere. L’automobilista ha raccontato ai poliziotti di aver visto un uomo allontanarsi di corsa dal furgone.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che il conducente si era allontanato, lasciando le chiavi di accensione inserite. Grazie a questa ultime, una volta aperto il vano del furgone, i poliziotti hanno scoperto che all’interno erano stipate 27 persone di diversa nazionalità: indiani e pakistani.

Tutti i cittadini stranieri sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti del caso. A seguito di controlli è emerso che il furgone era stato rubato. Sono in corso ulteriori accertamenti.