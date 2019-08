Bruere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: due arresti

Due uomini, di nazionalità pakistana, sono stati fermati alla barriera autostradale: con loro in auto altri cinque concittadini non regolari

Due arresti per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina: è accaduto a Bruere, presso la barriera autostradale, dove gli agenti hanno fermato un Audi A3 con targa spagnola che aveva ben 7 persone al suo interno, in sovrannumero rispetto ai posti ordinari del veicolo.

ERANO DIRETTI IN SPAGNA

Dopo una breve ispezione, ecco la scoperta: all’interno della macchina vi erano ben cinque cittadini pakistani non regolari su territorio italiano che avevano pagato 500 euro gli altri due, regolari, per portarli da Milano fino in Spagna.

I due uomini che avevano organizzato il viaggio sono stati arrestati, mentre l’auto utilizzata è stata sottoposta a sequestro.