Bruna Luccas, passione brasileira che scuote il web

È nata in Brasile ma è diventata una star negli Stati Uniti, dove ha avuto un grande successo come modella, fitness girl e come influencer sui social: il suo nome è Bruna Luccas.

Patita del fitness e dell’esercizio fisico, ha modellato con passione e tenacia un corpo da urlo in cui ogni centimetro di pelle sembra al posto giusto. Una vera e propria opera d’arte vivente, capace di appassionare un gran numero di follower.

Sono oltre due milioni e centomila quelli che seguono ogni sua mossa su Instagram. Tra un tuffo e l’altro, una sessione d’allenamento in palestra e un bagno rilassante, Bruna trova il modo di regalarsi attimi di piacevole relax.