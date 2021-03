Brusasco, il sottotetto va a fuoco: le fiamme lambiscono le case vicine

E' successo questa mattina in via Casa Coppa

Un incendio è divampato, questa mattina, poco dopo le 10, per cause ancora in corso di accertamento, nel sottotetto di un’abitazione a schiera in via Casa Coppa (frazione Marcorengo) a Brusasco.

LAMBITI I TETTI DELLE CASE VICINE

Le fiamme, piuttosto alte, si sono, via via, estese fino a raggiungere il tetto di due case vicine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad isolare l’intera zona evacuando i residenti.

NON CI SAREBBERO FERITI

Al momento non risulterebbero persone ferite o comunque coinvolte nel rogo. Sul posto, con i pompieri, sono arrivati anche i carabinieri del vicino distaccamento dell’Arma per gli accertamenti di rito.