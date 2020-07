Brutta caduta mentre fa “Downhill” in bici: 22enne di Chieri ricoverato in gravi condizioni

Il giovane atleta, 22 anni, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Santa Croce di Cuneo

Grave incidente, ieri pomeriggio, a Prato Nevoso nel comune di Frabosa Sottana, nel Cuneese, dove un giovane di 22 anni, originario di Chieri, è rimasto gravemente ferito a causa di una brutta caduta mentre praticava Downhill, sport ciclistico consistente nel correre su tracciati totalmente in discesa, di difficoltà diverse, in sella a particolari tipi di mountain bike “rinforzate” per quel tipo di disciplina.

SOCCORSO IN CODICE ROSSO

L’atleta, che al momento della rovinosa caduta in bici, indossava tutte le protezioni (compreso il casco integrale) previste per quel tipo di sport classificato come “estremo” , è stato soccorso ed trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Nell’incidente non sono rimaste coinvolti altri ciclisti.