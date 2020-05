Bruzolo. Minaccia la moglie con un coltello, viene bloccato dai figli: arrestato

Ha minacciato di colpire la moglie con un grosso coltello da cucina, davanti ai due figli minorenni. Questi, però, non sono rimasti a guardare e sono intervenuti attaccando l’uomo e chiamando i carabinieri, portando al suo arresto.

IL FATTO

E’ successo a Bruzolo, in Val di Susa: protagonista un rumeno di 40 anni coinvolto in un litigio per futili motivi con la moglie, che stava per sfociare in tragedia. Tempestivo l’intervento dei ragazzi: uno di loro è rimasto inoltre ferito al collo e al corpo. Questi è attualmente all’ospedale con 10 giorni di prognosi, mentre il malvivente è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

ALTRO CASO A SAN GIORGIO CANAVESE

Altro episodio simile è accaduto questa notte a San Giorgio Canavese. Protagonista questa volta un 40enne italiano, che non ha accettato la separazione dalla moglie. Ha insistito quindi con minacce e insulti verso di lei, finché la vittima non ha avvisato il 112. L’uomo è stato arrestato.