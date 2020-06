Il buco nero delle anagrafi e 80mila pratiche arretrate

La situazione dell’anagrafe centrale era già grave prima dell’emergenza Covid e il lockdown le ha dato il colpo di grazia. Con circa 80mila pratiche in attesa di essere smaltite, il “buco nero” dei documenti in coda continua a crescere. Mediamente, in un anno, l’anagrafe processa 250mila pratiche. Non si tratta solo delle tristemente celebri carte d’identità elettroniche, ma anche di semplici certificati di matrimonio, di residenza, cambi di indirizzo e delle pratiche degli irreperibili. Oggi, gli uffici risultano in affanno per circa 20mila atti al mese e la prorogata chiusura di alcune sedi decentrate non fa altro che acuire il problema.

Prendere un appuntamento appare ancora un’impresa quasi impossibile, anche a causa dell’inadeguatezza del call center, che pure non viene gestito dai dipendenti dell’anagrafe. A questo proposito, la consigliera Deborah Montalbano (Dema) ha depositato una interpellanza in cui chiede alla sindaca Chiara Appendino e alla sua giunta «per quale motivo non sia stato ampliato e sviluppato un servizio al cittadino di call center attivo utilizzando i dipendenti delle sedi anagrafiche chiuse al pubblico».

