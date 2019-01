Andare a scuola imparando l’inglese. Un desiderio che molti genitori hanno per i loro bambini e che a Torino si può realizzare grazie alla Buddies di corso Agnelli, la scuola per l’infanzia ed elementare esclusivamente in lingua che permette ai suoi studenti di imparare, contemporaneamente all’italiano, anche l’inglese.

«Quando i nostri allievi escono dalla quinta elementare sono perfettamente bilingue – spiega la dottoressa Magda Elthair, direttrice dell’istituto – e soprattutto sono in grado di frequentare le medie dove desiderano, sia in una scuola internazionale, si in una italiana».

Ma a volte le parole non bastano quindi, chi fosse interessato a vedere con i propri occhi quello che si fa alla Buddies, può prendere appuntamento e visitare la scuola in attività in qualunque momento della giornata.

Per i più scettici, è bene sottolineare ancora una volta, che alla Buddies vengono seguiti i programmi ministeriali con italiano e grammatica svolti nel nostro idioma e tutte le altre materie in inglese. Il personale, rigorosamente di madre lingua, è altamente qualificato. Buddies rappresenta oggi una solida realtà formativa in un ambiente familiare e internazionale al tempo stesso, con una propria mensa interna e diverse attività curriculari extra-didattiche che vanno dal nuoto, alla chitarra, al gioco degli scacchi e dedicate anche a bambini che provengono da altri istituti.

Indirizzo: corso Giovanni Agnelli 20

Telefono: 011.361373

Orari della segreteria: 8-16 da lunedì a venerdì