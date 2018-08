Bufera su Autostrade. Concessioni a rischio. Di Maio: «Ora revoca»

Mentre i vigili del fuoco sono impegnati negli scavi sotto il Morandi e i medici degli ospedali genovesi nel salvare le vite dei feriti (5 sono in condizioni molto gravi), nel pomeriggio di ieri nel capoluogo ligure si è riunito il consiglio dei ministri. «Sabato – ha spiegato il premier Giuseppe Conte -, subito dopo i funerali, mi recherò in prefettura per coordinare un’altra riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi. Probabilmente nella stessa giornata si terrà un altro Consiglio dei ministri. Non lasciamo sola Genova».

