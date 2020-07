Buffon: “La Champions mi ronza nella testa, giocherò fino a 43 anni”

Gigi Buffon è felicissimo al termine della partita con il Torino in cui ha raggiunto le 648 presenze in serie A (primato all time) e rivela: “Giocherò fino a 43 anni, la Champions League mi ronza nella testa. Ci siamo andati tante volte vicino e non averla conquistata è un dispiacere. Da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi. Fino a quando ci saranno le giuste motivazioni sarò felice di continuare a giocare”.

Felice anche Ronaldo: “Avevo bisogno di far gol su punizione per ritrovare fiducia. Era una partita difficile, volevamo vincerla, abbiamo messo un po’ di pressione alla Lazio. Con Dybala mi trovo bene, stiamo migliorando e c’è grande confidenza. Ora proveremo a battere il Milan“.

Infine Maurizio Sarri: “Forse dopo il raddoppio abbiamo pensato che fosse diventata una gara facile, il rigore ci ha fatto perdere il controllo della gara e siamo andati in confusione per qualche minuto. Quando i ritmi si sono abbassati è venuta fuori la qualità più elevata da parte nostra. Ronaldo? A fine partita e dopo il gol mi ha detto: ‘Finalmente’. Ma sono soddisfatto di tutti”.