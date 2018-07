Buffon: “Ronaldo alla Juve? Mi farebbe felice per la società e per i tifosi”

Se mi dà fastidio che Ronaldo possa andare alla Juventus proprio ora che me ne sono andato? No, semmai mi hanno dato fastidio i gol che mi ha segnato lo scorso anno…Ma se questo trasferimento si concretizza, sono felice per la società e per i tifosi”. Intervistato da Sky nel giorno della sua presentazione a Parigi, Gianluigi Buffon risponde così alla domanda sul cinque volte Pallone d’oro che sembra in procinto di vestire il bianconero. “Una finale Champions Psg-Juve? Sarebbe davvero troppo” aggiunge.

RONALDO ALLA JUVE, SPOT PER IL CALCIO ITALIANO

“Penso che Ronaldo alla Juve sia il miglior spot possibile e immaginabile per il calcio italiano – aggiunge Buffon – e la conferma di quanto la Juventus, nella figura del presidente e di tutta la famiglia Agnelli sia sempre al passo con i tempi, e anzi a volte li preceda pure. Finchè ci saranno loro, i tifosi potranno fare sonni tranquilli, perché gli Agnelli hanno capacità incredibili”.

“FINALE PSG-JUVE? SAREBBE UN PO’ TROPPO…”

Cosa penserà Buffon se in Champions ci dovesse essere una finale Psg-Juventus? “La vita a volte è bizzarra e sorprende – risponde – però mi auguro che mi preservi da questo. Una finale Psg-Juve mi dispiacerebbe tanto, sia che la dovessi vincere sia se dovessi perdere. Una sfida del genere mi andrebbe bene negli altri turni, quarti, ottavi, ma in finale sarebbe un po’ troppo”.