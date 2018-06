Buffon saluta la Juve dopo 17 anni: “Non dimenticherò mai nulla”

Gigi Buffon saluta i tifosi della Juventus: da domani, infatti, non sarà più un calciatore bianconero. Il capitano di mille battaglie, che presto dovrebbe essere ingaggiato dal Paris Saint Germain, si è affidato ai social: “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine”.

Dopo 7 scudetti e 4 Coppe Italia, anche Stephan Lichtsteiner dice addio alla Torino bianconera per trasferirsi all’Arsenal. Lo fa dalla Russia, dov’è impegnato nei Mondiali con la sua Svizzera: “Portare questa maglia negli ultimi 7 anni è stato un grandissimo onore, ogni singolo giorno! Vi auguro di continuare la vostra fantastica storia con tanti anni di grandissimi successi e immense gioie Grazie del vostro incredibile supporto, sarete sempre nel mio cuore. Un abbraccio, Steph”.