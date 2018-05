Buffon titolare contro il Verona per la partita d’addio

“Buffon giocherà titolare, Mandzukic potrebbe stare fuori”. Allegri anticipa la cinquantaduesima formazione della stagione della Juventus, alla vigilia dell’ultimo match, contro il Verona, che sarà soprattutto la festa bianconera per il settimo scudetto e la quarta Coppa Italia consecutivi: “Cuadrado, Bernardeschi e Khedira non ci saranno, Matuidi meglio che riposi – ha aggiunto il tecnico -. Lichtsteiner e Alex Sandro giocheranno sulle fasce, al centro giocheranno due tra Rugani, Barzagli e Benatia“. A centrocampo spazio a “Marchisio e due tra Sturaro, Pjanic e Bentancur“, mentre in attacco “Dybala, Douglas Costa e Higuain dovrebbero giocare”: una rosa ridotta, “siamo in 13 visto che mancheranno anche Chiellini e Howedes“.