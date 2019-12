Buggerati dalla legge

Più di novecento spacciatori in manette. Ottocento di questi stranieri, quasi tutti africani. Quattrocento chilogrammi di droga sequestrati tra i marciapiedi, i parchi e le vie della movida. Che la droga sia un’emergenza lo dicono i numeri che sottolineano tuttavia un’azione di forza da parte della polizia con blitz, pattugliamenti e controlli continui nei quartieri più a rischio. Una guerra quotidiana che ci risparmieremmo se potessimo modificare (meglio sarebbe cancellare) il famigerato comma 5 dell’articolo 73 del Dpr 309/1990.

Ossia quell’inciso della legge che definisce reato di lieve entità lo spaccio di droga al minuto. E di fatto mette al sicuro gli spacciatori dalla galera trasformandoli, con l’assurdo beneplacito dello Stato, in una sorta di venditori abusivi ai quali si può soltanto dare una multa.

Inutile negare lo sconforto di chi, come i poliziotti, passa le notti a compilare inutili verbali di arresto che i magistrati, in nome della legge, devono poi vanificare con un liberi tutti. E’ altrettanto sconfortante annotare in questi anni i numerosi convegni, le denunce del sindacato di polizia, gli appelli dei questori e dei giudici contro una norma che di fatto garantisce solo la malavita.

Che poi sia colpa del buonismo che ha contagiato certa politica, oppure del cinismo di chi non voleva intasare le galere, oggi importa poco. Serve una vera presa di posizione politica che travalichi ideologie e schieramenti di partito e introduca una nuova legislazione che tuteli i cittadini e protegga i nostri ragazzi da questi infami commerci. Lo spaccio di droga è un reato grave e dunque va punito con il carcere.

