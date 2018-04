Bulimia emotiva

Avevo già parlato del turismo macabro, della gente che ama andare in luoghi dove si è consumata una tragedia. Li avevo definiti “anoressici emotivi” perché non sanno più provare sano appetito per le emozioni normali, ma potevo chiamarli anche “bulimici emotivi” perché il loro è un appetito turpe che non si placa mai, hanno bisogno di emozioni sempre più forti, ai limiti del macabro, per saziarlo.

Quella gente lì esiste ed esisterà sempre. Lo dimostra il successo delle tante trasmissioni Tv che mestano e rimestano nei delitti vecchi e nuovi, lo dimostrano i plastici di Cogne esibiti voyeuristicamente da Vespa, lo dimostra l’osceno accanimento con cui dopo una disgrazia le Tv mandano gli inviati a caccia di parenti, di lacrime e di urla, con domande idiote tipo “come ci si sente dopo aver perso un figlio?”.

Lo fanno perché sanno che il dolore altrui provoca brividi inconfessati nella parte più laida delle nostre personalità. Quella parte che ci fa rallentare nei pressi di un incidente non per prestare soccorso, ma nella speranza di vedere sangue e morti per terra. C’è gente che posteggia più avanti e torna indietro a piedi per guardare. Siamo fatti così.

E infatti a Pasquetta qualche decina di persone è andata a Rigopiano a far merenda fra i ruderi dell’albergo travolto dalla valanga, portandosi a casa macabri souvenirs raspati fra le macerie. Ma c’è anche quell’albergatore del Giglio che rimpiange la nave inclinata, la Costa Concordia: “Peccato che l’abbiano portata via, quando era ancora lì venivano migliaia di turisti a vederla, adesso quasi più nessuno”. L’odore della morte altrui, ecco cosa li eccita. Forse per scacciare la paura della loro.

