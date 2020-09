Buon compleanno Dario Argento: «Che gioia una mostra per i miei 80 anni»

Il Museo del Cinema inaugurerà a febbraio l’evento dedicato al maestro del brivido: «Un modo straordinario per far conoscere anche ai più giovani l’intero mio percorso»

Le prime voci su una mostra che il Museo del Cinema stava organizzando per Dario Argento sono iniziate a circolare a fine 2019. La prima data ipotizzata per l’evento era ottobre 2020, ma non si erano fatti i conti con il coronavirus: quando un’idea è bella però persiste, e quindi quella mostra si farà, anche se un po’ più tardi del previsto. A febbraio 2021 la Mole Antonelliana ospiterà “Dario Argento – The Exhibition”, la prima grande esposizione dedicata al regista che tra poche ore, il 7 settembre, compirà 80 anni.

«Sono davvero felice – ha dichiarato Argento – che proprio in coincidenza di questo mio importante compleanno il Museo dia questa notizia. Questo riconoscimento mi entusiasma in particolar modo, non solo perché si svolgerà in una città da me molto amata, dove ho avuto modo di girare diversi film (tra cui “Profondo rosso”, ndr), ma anche perché è organizzata in una sede prestigiosa e simbolica. Mi pare un modo straordinario per far conoscere anche ai più giovani l’intero mio percorso cinematografico, accompagnandoli a ll ’interno del mio “cinema idealista”, fatto di incubi, sogni e visioni, ove la grigia realtà non è mai arrivata e mai ci arriverà».

La mostra è prodotta in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti di Parma ed è curata dal direttore del Museo, Domenico De Gaetano, e da Marcello Garofalo, che hanno spiegato come intendano «sottolineare la complessa e raffinata composizione visiva delle sue immagini, che lo pongono come uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo».

Entusiasta il presidente del Museo, Enzo Ghigo: «Un doveroso omaggio a uno dei grandi autori del cinema italiano e conosciuto in tutto il mondo». La mostra ripercorrerà tutta la carriera di Argento dall’esordio di 50 anni fa “L’uccello dalle piume di cristallo” al più recente “Dracula 3D”, attraverso centinaia di immagini, fotogrammi e fotografie inedite, installazioni, oggetti di scena, musica, manifesti, costumi, video, memorabilia, raffronti con le produzioni televisive e cinematografiche odierne.