Buon compleanno (online) “Bohème”

Daniel Oren, mascherina sul volto e nessun incontro ravvicinato, oggi farà il suo ultimo ingresso al Teatro Regio di Torino per terminare le registrazioni della “Bohème” in occasione del 125esimo anniversario dell’opera. Dopo averne celebrato il centenario, il direttore d’orchestra israeliano è stato di nuovo scelto per guidare l’opera di Giacomo Puccini nella sua ricorrenza più difficile. Quella della pandemia, quella che per la prima volta nella storia della lirica, e si spera l’ultima, andrà in tv, il 23 gennaio alle 22 su Classica HD Canale 136 di Sky, e in streaming (al costo di 5 euro) sul canale web del Regio il 1 febbraio, giorno del compleanno, alle 20. Il Regio non poteva farsi trovare impreparato di fronte all’anniversario più importante del 2021, e quella sera, anche se non potrà stendere il suo tappetto rosso, si vestirà a festa grazie a un allestimento a tema realizzato nella Galleria Tamagno dove si accenderanno le colonnine e ci sarà un richiamo alla locandina originale di 125 anni fa (con il contributo di Italgas).

