‘Buon compleanno Toro’: 113 anni da festeggiare con i bambini

113 anni e non sentirli. Il Torino festeggerà l’importante ricorrenza con una giornata dedicata interamente ai bambini. L’appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre, quando – per l’occasione – i granata si divideranno tra lo stadio Filadelfia e lo stadio Olimpico Grande Torino.

IL COMUNICATO DEL CLUB:

“Il ritrovo per bambini e genitori sarà alle ore 11.00 presso lo stadio Filadelfia, per un momento di festa: tutti gli iscritti alla Scuola Calcio riceveranno dei gadget da parte degli sponsor e poseranno per le foto ufficiali sugli spalti dell’impianto prima di dirigersi, accompagnati dagli istruttori, verso lo stadio Olimpico Grande Torino dove avrà luogo la seconda parte della giornata a tinte granata. Prima la sfilata intorno al campo nell’immediato prepartita di Torino-Fiorentina, poi la visione del match e il tifo per Belotti e compagni dagli spalti.

I bambini dei Primi Calci sono inoltre invitati a produrre un elaborato dal titolo “Buon Compleanno Toro” che dovranno far recapitare ai responsabili di campo entro e non oltre il 1° Dicembre.

L’elaborato può contenere un disegno, una poesia o semplicemente un pensiero: dovranno essere indicati sul retro nome, cognome, annata e campo. Tutti i lavori verranno esposti domenica 8 dicembre sul Piazzale della Memoria dello stadio Filadelfia. Gli autori dei migliori elaborati saranno premiati con l’accompagnamento in campo dei giocatori in occasione della medesima partita”.