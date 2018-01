Bolle e bollicine

Per fortuna non sono andato alla solita “cena degli avanzi” del primo gennaio. Mi sarei perso su Rai 1 lo show “Danza con me” con l’étoile della Scala Roberto Bolle: due ore meravigliose di danza classica “alleggerita” da ospiti come Tiziano Ferro, Geppi Cucciari, Fabri Fibra, Virginia Raffaele, Sting.

Tra un balletto e l’altro, chicche come l’esibizione di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall’Isis, e l’incontro-confronto tra Bolle e il “re del jookin” (una delle discipline più spettacolari della street dance), il ballerino americano Lil Buck, alla sua prima esibizione in Italia.

I dati Auditel sono entusiasmanti: primo spettacolo in assoluto della serata su tutte le tv, con punte di oltre il 25% di share.

Ma oggi, puntuali, ecco i puristi scatenarsi sui social: “Peccato inquinare la bellezza della danza classica con intermezzi da varietà televisivo”. Sono sempre uguali, i puristi, con quel birignao da intenditori offesi, infastiditi dagli accosta- menti ‘blasfemi’.

Inutile far loro osservare che così oltre sei milioni di italiani hanno visto e apprezzato un’arte, il balletto, che se va bene avevano intravisto di sfuggita. Gente che se ci fosse stato solo Bolle coi suoi ballerini avrebbe cambiato canale dopo dieci minuti. Inutile. I puristi sono quelli che si stupiscono quando io sento la musica classica in auto perché loro “solo a casa, in silenzio assoluto, con un impianto hi-fi degno”.