Chi è già costui

Ogni tanto mi capita, in attesa dal medico o dal barbiere, di buttare l’occhio su quelle riviste di gossip piene di strilli in copertina e relative foto: Tizio ha lasciato Tizia, Caia e Caio sorpresi a flirtare, le foto proibite di Sempronia in barca… Vigliacco se conosco un nome o un volto.

È come per la musica pop: fino a una certa età ero aggiornato su tutto, adesso sono perennemente in ritardo. Mi citano un cantante famoso (so che è famoso perché l’ho sentito nominare tante volte), ma non so dargli un volto e men che meno ricordare una sua canzone. Mi rendo conto però che sono tutti molto più giovani di me, e questo spiega tutto.

È il loro momento, tocca a loro farsi conoscere da pubblici nuovi che hanno gusti nuovi, sogni diversi e criteri di giudizio che non sono più i miei. Questo sentirmi “tagliato fuori” un po’ mi spiazza, ma poi tutto sommato non è peggio degli acciacchi e dei “non posso più” che accompagnano (ogni tanto uno nuovo…) la mia e tutte le vite arrivate nel prato delle ombre lunghe.

C’è persino un senso di libertà nel sentirsi fuori dalla mischia, dispensato dall’obbligo di essere aggiornato su tutto e tutti. È già difficile star dietro per dovere professionale a quel che di veramente importante capita nel mondo, pazienza se mi sfuggono le quisquilie. L’isola dei famosi non mi avrà.

Non ho mai capito come faccia la gente a immaginare veramente soli ed affamati dei “naufraghi” che fuori dall’inquadratura sono circondati da tecnici, fonici, cameramen, datori di luci e segretarie di produzione. Un set. E io dovrei conoscerli? Mi considero esonerato. È uno dei pochi lati positivi della mia barba bianca.

