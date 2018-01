Gesù fa rima con Perù

Ogni anno, a Natale, non partorisce solo la Madonna. La madre degli imbecilli, che come è noto è sempre incinta, ne scodella a nidiate. I crocifissi tolti dalle aule e i presepi non allestiti nelle parrocchie per non offendere gli Islamici sembravano già esempi di imbecillità notevole, ma sono stati superati da quella maestra elementare di Pordenone che ha sostituito, in una canzoncina natalizia insegnata ai bambini, la parola Gesù con Perù.

Inutile spiegare all’ennesima campionessa del ‘politicamente corretto’ che per l’Islam Gesù è il terzo più importante profeta dopo Maometto e Abramo. A volte la paura di offendere, scusate il gioco di parole, è più offensiva dell’offesa. La maestrina, e con lei tutti gli idioti del “non offendiamo”, non ha ben chiaro in testa il concetto di casa, intesa come il luogo dove il padron di casa è libero di fare quel che vuole.

Se è vero che non può obbligare i suoi ospiti a farlo, per esempio a mangiar uova se sono vegani, è vero che può esigere da loro di non fare quello che lui non vuole, come obbligarlo a non mangiarle. La prepotenza di certe minoranze petulanti (e la vigliaccheria di chi le asseconda) stanno diventando intollerabili.

La comunità indiana è la settima in Italia: vogliamo vietare la macellazione dei bovini che a casa loro sono sacri? I cinesi sono i quarti: vogliamo obbligare il Gambero rosso a cambiare la sua classifica dei ristoranti per forchette, in classifica per bacchette? E le toilettes dei locali pubblici da due dovranno diventare tre, una per gli uomini, una per le donne e una per gli incerti (bisex, transgender, gay)? Fatemi scendere.

