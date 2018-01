Goliardia: il ratto del Palio

La Stampa di ieri, in un articolo sulla goliardia, attribuisce ai torinesi il merito di una burla, il ratto del Palio di Siena negli anni ’60. Per onor di verità mi tocca, come testimone dell’epoca, raccontare come andò veramente. Furono i goliardi bolognesi a trafugarlo, nel 1967.

Il futuro Gran Maestro del Fittone Franco Grandi si fece chiudere nel duomo di Siena, dove il “drappellone” viene conservato la notte prima della corsa. Alla prima messa del mattino se la svignò col “cencio”, non senza aver lasciato, come tradizione vuole, una pergamena con richiesta di riscatto.

Ma i senesi non ne vollero sapere. Si parlò di annullare la corsa, poi fu deciso di disputarla assegnando al vincitore il “bozzetto”, cioè la copia in piccolo del palio. Vinse la Giraffa, e se lo appese in sede. Fu detto che il vero palio non sarebbe stato appeso anche se fosse tornato sano, perché col ratto era stato “profanato”.

I goliardi bolognesi Paltrinieri e Forti, piccati da tanta superbia, architettarono allora la burla nella burla. Tornarono a Siena e nascosero il palio in un confessionale del duomo, poi telefonarono alle autorità dicendo che non s’era mai mosso da lì.

Ai contradaioli della Giraffa non sembrò vero di poter appendere in sede, accanto al bozzetto, il palio grande, che non risultava profanato perchè «non era mai uscito dal Duomo», e ve lo portarono in solenne processione, tra feste e canti.

A quel punto scattò la vendetta dei bolognesi: fecero pubblicare dal “Carlino” la foto del drappellone con le due torri sullo sfondo, segno inequivocabile del suo viaggio oltre appennino. Niente riscatto, ma doppia beffa riuscita.

