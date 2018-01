In …. alla balena

Come esempio di mala amministrazione, quello della balena spiaggiata in Sardegna è perfetto. Morto chissà quando e perché, Valentino (o Moby Dick, come è stato battezzato il cetaceo lungo 17 metri e del peso di circa 18 tonnellate che si è arenato il 15 novembre 2017 sulla spiaggia di Sorso, vicino a Sassari) è ancora lì nel 2018, e ci resterà ancora un bel po’.

Nel frattempo ben 18 enti pubblici si sono palleggiati la responsabilità e i metodi di rimozione, e si riuniranno ancora dopo l’Epifania per sentire altri pareri. I preventivi vanno dai 2mila euro ai 100mila, con uno intermedio di 33mila. C’è chi propone di trainare Valentino in mare e affondarlo con dei pesi, chi di sezionarlo e seppellirlo a pezzi, chi di spolparlo per dare lo scheletro al Parco Balene dell’Asinara (non si precisa dove finirà la polpa).

Tolto il preventivo da 100mila (fatto evidentemente da chi ha intravisto un lucroso appalto emergenziale in uno Stato da sempre abituato ad invocare le emergenze per fregare soldi), quello da 33 ci sembra egualmente caro. Con quella cifra si rimuove e demolisce un Tir, si costruisce una villetta dalle fondamenta al tetto.

Tipicamente italiano è poi il palleggiamento di responsabilità fra 18 enti, ognuno timoroso di restare col cerino acceso in mano. Anzi, è già scandaloso di per sé il fatto che esistano 18 enti pubblici con le stesse competenze. Ma in un paese in cui la decisione di abolire gli enti inutili non ha avuto altri esiti se non la formazione di un ulteriore ente incaricato di sceglierli, il caso della balena è tragicamente normale. Va già bene che non abbiano invocato l’istituzione di una commissione parlamentare.

collino@cronacaqui.it