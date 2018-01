La difesa della manomorta

Davanti all’ondata di neopuritanesimo sessuale scatenata da Asia Argento con le sue denunce per le presunte violenze sessuali subite vent’anni fa dal produttore Weinstein, ondata mutatasi in ciclone con le denunce a posteriori del movimento femminile “meToo”, sono rimasto perplesso.

Sono d’accordo che lo stupro è un crimine, ma stento a definire stupro un rapporto in cui, in luogo della forza bruta, il partner più forte (uso questo termine e non quello di “uomo” perché a ricattare sessualmente non sono solo i maschi) usa il potere, della serie o ci stai o non farai carriera. Non è un bel fare, ma la “vittima” può sempre dire no e andarsene.

Ma la denuncia si è estesa alle molestie. E lì, apriti cielo: “Mi toccò il ginocchio sotto il tavolo, mi fece piedino, mi palpò la natica, mi mandò un sms osé…”. Queste campagne sessuofobe sviliscono le donne, presentandole come bambini indifesi che hanno bisogno del tutore per respingere i bulli. Le donne invece sono esseri adulti che possono con un grido, un altolà, uno schiaffo allontanare il corteggiatore maldestro.

Abbastanza mature per saper distinguere la violenza sessuale (che è un crimine) dal tentativo insistente e inopportuno di “rimorchio” (che non è neppure un reato). Per non confondere il corteggiamento goffo con l’aggressione sessuale.

Queste ultime frasi sono tratte dalla lettera aperta che Cathérine Deneuve e altre cento firmatarie hanno pubblicato su Le Monde, sotto lo slogan “difendiamo la libertà di importunarci”. Mi sembra di sognare. Finalmente, cento donne vere. Finalmente cento sassolini nell’ingranaggio idiota del politicamente corretto. Forza, ragazze!

collino@cronacaqui.it