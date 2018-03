Non è raro che dei pensionati morti siano conservati per anni nel freezer onde continuare a percepirne la pensione. Poi ci sono i furbastri che simulano un incidente in mare e spariscono in lontani paradisi col malloppo. Tutti ‘morti viventi’.

Ma adesso capita anche su Facebook: quando un titolare di account muore, spesso i familiari non ne tolgono la pagina e – se conoscono la password – lo fanno continuare a ‘vivere’ con messaggi e foto, traendo in inganno gli ignari. Chi si spaccia per lui può persino intessere relazioni virtuali, chattare, fare innamorare altre persone.

Il richiamo a Pirandello è forte: il “Fu Mattia Pascal” scopre dai giornali durante un viaggio di essere stato riconosciuto nel cadavere di un annegato e, non contento della sua vita, assume la nuova identità di Adriano Meis. L’impossibilità di vivere senza documenti lo induce a tornare al paese e svelarsi, ma la nuova situazione è ancor peggio della prima.

Una cosa simile è capitata anche nella realtà, che come è noto supera la fantasia. Il rumeno Constantin Reliu era andato a lavorare in Turchia nel 1992 e non aveva più dato notizie di sé. Nel 2016 la moglie aveva ottenuto un certificato di morte presunta, e quando pochi mesi fa lui, espulso dalla Turchia, è tornato, si è trovato ufficialmente morto.

Ha fatto causa, ma l’ha persa perché aveva presentato appello troppo tardi contro la sentenza che lo dava per morto. Adesso, in quanto ufficialmente deceduto, non ha reddito e non può trovare lavoro. Chissà…in attesa che le autorità rumene rimedino, potrebbe iscriversi a Facebook. Coi like ottenuti dalla sua incredibile storia, qualche euro lo racimolerebbe.