Otello, il bianco di Venezia

Nuovo parto alla maternità degli imbecilli, gestita come sapete dalla Chiesa degli Apostoli del politicamente corretto. A Firenze andrà in scena il 7 gennaio la Carmen di Bizet, dove la protagonista alla fine non morirà, resisterà ai colpi omicidi di don Josè e lo ucciderà, salvandosi.

Il regista Leo Muscato intende così mandare un messaggio contro il femminicidio. Perfetto. Don José può morire, Carmen no: era legittima difesa. In attesa di una protesta dei garantisti contro l’eccesso doloso in legittima difesa che costringa il regista a salvare entrambi gli interpreti, mi chiedo se sia politicamente corretto attribuire a una zingara il mestiere losco di contrabbandiera e l’inclinazione alla poligamia. Non si offendono del cliché, i gitani?

Se questo è l’andazzo revisionista delle opere teatrali, cantate e no, ci sarà presto un regista che farà diventare bianco Otello, per non criminalizzare i neri, e Desdemona lo stenderà con una mossa di karate consegnandolo alla polizia: tutti contenti. Anche il finale degli Spettri di Ibsen sarà cambiato. Nel dramma originale la madre dà la morfina al figlio impazzito per farlo morire dolcemente. Nella revisione gli farà firmare l’accettazione del suicidio assistito e lo porterà a morire in Svizzera, poi sarà processata e assolta. E così via.

Anche il titolo dell’opera verdiana “I lombardi alla prima crociata” verrà cambiato, per non offendere i maomettani, in “I lombardi alla prima crociera”. Attendo la versione politicamente corretta delle sacre scritture. La Boldrini sta già pensando alla nuova Trinità: Madre, Figlia e Spirita santa.

