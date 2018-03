Piccole libertà perdute

Nel lontano passato si poteva fare tutto quello che non era espressamente vietato, e anche per il vietato esisteva una certa tolleranza.

A fronte di ciò mancava la libertà di espressione, e parlare era pericolosissimo. Nel 1945 tutto ciò finì. Si poteva parlare, dissentire, protestare, e nel contempo restavano molte piccole libertà di cui ho ancora nostalgia.

Noi nati negli anni ‘40 abbiamo gustato la libertà fin da piccoli, quando giocavamo per strada ore e ore, bastava che avessimo fatto i compiti e la mamma ci “dava la larga” fino a sera. Da giovani abbiamo guidato senza (o con pochissimi) limiti di velocità. Truccavamo auto e moto senza bisogno, dopo, di farle omologare.

Niente revisione per le auto vecchie. Nessun limite di capienza: ci stipavamo nelle macchine fino all’inverosimile, senza paure di multe. In bici portavamo gli amici in canna. Guidavamo brilli, e la polizia se ci fermava ci raccomandava solo di andar piano. Non si pagavano i posteggi, e se ne trovavano a iosa.

Fumavamo dappertutto fuorché in chiesa. In montagna accendevamo falò e raccoglievamo quel che volevamo, fiori, funghi, mirtilli, lumache, rane… Niente obbligo di chip, guinzagli, museruole e tasse per i nostri cani. Le ragazze accettavano fischi, complimenti osé, pedinamenti, avances, senza denunciarci per molestie, perché sapevano come tenerci a bada. Tutto era easy.

Ora tutto è regolamentato, e la burocrazia regna sovrana su ogni cosa. Ma forse c’è ancora un peggio in arrivo: l’assoluta tracciabilità dei nostri movimenti fisici ed economici, e la perdita totale della privacy. Forse su quello i giovani di oggi, da vecchi, parleranno come me adesso. Sempre che li lascino parlare…