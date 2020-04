«Buongiorno, sono Francesco». Telefonata del Papa in ospedale

Ieri pomeriggio Papa Francesco ha telefonato in ospedale a Pinerolo per sincerarsi delle condizioni del vescovo monsignor Derio Olivero, ricoverato per Covid-19 da giovedì 19 marzo, dopo alcuni giorni di febbre alta. «Papa Francesco si è trattenuto alcuni minuti con il dottor Mauro Pastorelli, direttore del reparto di terapia intensiva, e poi ha voluto parlare direttamente con il vescovo, per una breve conversazione privata – raccontano piacevolmente sorpresi dall’Asl To3 -. È stato un gesto di vicinanza, che ha portato conforto e sostegno a tutto il reparto e il presidio ospedaliero».

A comunicare l’inattesa telefonata è stato lo stesso vescovo, che, alle 16.40, ha mandato un messaggio al vicario generale della Diocesi di Pinerolo monsignor Gustavo Bertea, con questo testo: «Mi ha telefonato proprio ora il Papa. Questa è una bella notizia per la nostra piccola Diocesi. Ho parlato al Papa molto bene del nostro ospedale». Le condizioni del vescovo sono migliorate negli ultimi giorni, come spiegano dall’ospedale: «È uscito dalla fase più critica della malattia e, sebbene con fatica, ora è in grado di parlare». Lunedì verrà sottoposto al tampone di controllo per verificare se il virus è ancora presente o meno.