Buoni pasto, risolto il contratto tra Comune di Torino e Qui!Group

Risoluzione consensuale del rapporto tra la società Qui!Group e il Comune di Torino, che ha avviato la ricerca di un gestore provvisorio in grado di assicurare il servizio dei buoni pasto dal primo settembre, fino alla definizione di una nuova convenzione Consip.

Lo ha deciso in mattinata la giunta comunale, alla luce proprio delle decisioni prese in merito da Consip. Su proposta degli assessori Alberto Sacco (Commercio e Legale) e Sergio Rolando (Bilancio e Personale), è stata approvata una delibera che autorizza la costituzione di un fondo aziendale per rimborsare i dipendenti con l’equivalente valore del ticket elettronico per tutte le spese relative ai pasti sostenute dal 16 luglio e per tutto agosto.

Da ieri i lavoratori comunali non possono più utilizzare il badge, ma devono anticipare i 7 euro che saranno restituiti, conservando gli scontrini fiscali, attraverso cedolino nei primi giorni di agosto.