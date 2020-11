Buoni spesa e giocate al lotto. Premiati altri 3 nostri lettori

Torino Cronaca continua a premiare i suoi fedelissimi lettori grazie al concorso “Vinci Sempre 2020”. Due i vincitori di ogni mese: in palio sempre un sistema di giocate al lotto e un buono spesa. Per quanto riguarda i partecipanti dei mesi di agosto e settembre abbiamo due vincitori di un sistema del lotto del valore di 540 euro e due vincitori di un buono spesa del valore di 500 euro cadauno. In redazione è venuto a trovarci il signor Martino Garzia, marito di Lidia Perrone (la signora che ha vinto un sistema di giocate al lotto). Gli altri tre vincitori sono Fernando R. (sistema di giocate al lotto), Gemma R. (buono spesa). La dea bendata ha poi premiato anche il signor Raffaele Lorusso, a cui la nostra redazione ha consegnato un sistema di giocate al lotto. E negli ultimi giorni un ulteriore premio è andato al signor Paolo Tonin, che ha ritirato il buono spesa (Carrefour) relativo all’estrazione numero nove. Nei prossimi giorni Torino Cronaca provvederà a consegnare i premi rimanenti agli altri vincitori, fino al completamento della decima estrazione.